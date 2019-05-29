В Башкирии начали выращивать безвирусный картофель

Фото: Россельхозцентр по РБ



Фото: Россельхозцентр по РБ

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии специалисты республиканского Россельхозцентра начали выращивать безвирусный картофель. Более пяти тысяч черенков картофеля разных сортов высадили в 10 теплицах, а мини-клубни, выросшие с прошлого года, — в открытом грунте.

Осенью здесь планируют получить 30 тонн безвирусного картофеля.

Будущий урожай картофеля выводят сначала в пробирках в лаборатории. В дальнейшем в теплицах каждый росток агрономы уберегают от насекомых — переносчиков инфекций, изолируют от других растений.

﻿«Сейчас семена картофеля отягощены бактериальными вирусами, грибами. А безвирусный картофель как минимум в течение пяти лет будет давать прекрасный урожай и, например, в зависимости от сортовых особенностей и условий давать с куста 12-15 клубней. Семенным материалом интересуются как личные подсобные хозяйства, так и садоводы», — рассказала заведующая испытательной лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ Динара Гарифуллина.

В настоящее время размножением оздоровленного материала – микрорастений картофеля в культуре in-vitro – занимаются семь лабораторий (филиалов) ФГБУ «Россельхозцентр»: по Республике Башкортостан, Чувашской Республике, Нижегородской, Саратовской, Иркутской, Новгородской, Ленинградским областям.