Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.53 ↑

EUR 72.16 ↑

29 мая Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В башкирском Салавате высадится кардиодесант

ОБЩЕСТВО
Фото: Карина Камаева

В башкирском Салавате высадится кардиодесант Фото: Карина Камаева

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Вертолетный кардиодесант высадится в городе Салавате 31 мая. В его составе – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Динара Еникеева и главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева.

Акция проходит в рамках Дней народного здоровья на протяжении 5 лет: вертолетный кардиодесант вылетает и выезжает в районы республики и соседние регионы, проводит целый спектр мероприятий: консультации, мастер-классы, флэш-мобы, уроки здоровья, скрининги. В предыдущие годы кардиодесант высаживался в Стерлитамаке, Оренбургской области, Баймакском и Дуванском районах и Кумертау. Мероприятие пройдет в городском парке культуры и отдыха с 11 часов. Стартует оно с передачи флага «Дней народного здоровья» от столицы нашей республики в город Салават. Далее в программе предусмотрены кардиогимнастика, флэш-моб «Энергетическая зарядка» и прогулки с врачами.Также в парке будут работать школы здоровья по направлениям: питание, измерение артериального давления, неотложная помощь и сердечно-легочная реанимация. Специалисты по лечебной физкультуре проведут мастер-классы, на которых продемонстрируют основные упражнения, направленные на борьбу со стрессом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь же все желающие смогут проверить свое зрение, измерить внутриглазное давление и пройти ЭКГ.

В этот же день в городской больнице Салавата ведущие специалисты Республиканского кардиологического центра проведут консультации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Завершится акция рабочим совещанием по вопросам организации медицинской помощи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Теги: здравоохранение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ДТП, в котором погиб 9-летний велосипедист
В Уфе утром 28 мая было зарегистрировано ДТП с погибшим ребенком. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, авария произошла на пересечении улицы Бессонова и про
В Уфе появилось видео смертельного наезда иномарки на мальчика-велосипедиста
В Уфе в объектив камеры «Уфанет» попал момент наезда иномарки на мальчика-велосипедиста. По записи видно, как водитель пропускает пешеходов, переходящих
В Уфе беременная женщина, выпрыгнувшая из окна роддома, потеряла ребенка
В Уфе беременная женщина, выпавшая из окна роддома, потеряла ребенка, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. Инцидент произошел сегодня, 28
В Башкирии разыскивается сотрудница банка, подозреваемая в похищении крупной суммы денег
В Башкортостане, в городе Салавате сотрудница «Россельхозбанка» подозревается в похищении 23 млн рублей. Как рассказал агентству «Башинформ» источник, п
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть