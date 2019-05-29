Фото: Карина Камаева В башкирском Салавате высадится кардиодесант Фото: Карина Камаева

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Вертолетный кардиодесант высадится в городе Салавате 31 мая. В его составе – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Динара Еникеева и главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева.

Акция проходит в рамках Дней народного здоровья на протяжении 5 лет: вертолетный кардиодесант вылетает и выезжает в районы республики и соседние регионы, проводит целый спектр мероприятий: консультации, мастер-классы, флэш-мобы, уроки здоровья, скрининги. В предыдущие годы кардиодесант высаживался в Стерлитамаке, Оренбургской области, Баймакском и Дуванском районах и Кумертау. Мероприятие пройдет в городском парке культуры и отдыха с 11 часов. Стартует оно с передачи флага «Дней народного здоровья» от столицы нашей республики в город Салават. Далее в программе предусмотрены кардиогимнастика, флэш-моб «Энергетическая зарядка» и прогулки с врачами.Также в парке будут работать школы здоровья по направлениям: питание, измерение артериального давления, неотложная помощь и сердечно-легочная реанимация. Специалисты по лечебной физкультуре проведут мастер-классы, на которых продемонстрируют основные упражнения, направленные на борьбу со стрессом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь же все желающие смогут проверить свое зрение, измерить внутриглазное давление и пройти ЭКГ.

В этот же день в городской больнице Салавата ведущие специалисты Республиканского кардиологического центра проведут консультации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Завершится акция рабочим совещанием по вопросам организации медицинской помощи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.