Фото: автор В Уфе приставы не дали должнику по алиментам уехать в Москву Фото: автор

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Судебные приставы Орджоникидзевского района Уфы сняли с поезда должника по алиментам. По данным региональной службы судебных приставов, мужчина не спешил платить алименты своей дочери, долгое время скрывался от бывшей жены и приставов. Должник по месту регистрации не проживал и скрывал свое место работы. Горе-отец задолжал своему ребенку порядка 250 тысяч рублей.

Судебный пристав долго искал неплательщика, а затем объявил его в розыск. Позже выяснилось, что мужчина купил билеты на поезд до Москвы. Утром 29 мая приставы ожидали должника на перроне.

«За несколько минут до отхода поезда судебными приставами совместно с сотрудниками Уфимского линейного управления МВД России на транспорте была проведена проверка пассажиров и найден должник. Мужчина никуда не уехал, а был доставлен в отдел приставов», — сообщили в ведомстве.

Оказалось, что он живет и работает в Москве, правда, официально не трудоустроен. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.