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29 мая Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Выпускница в Башкирии будет сдавать ЕГЭ по китайскому языку

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 2019 году в перечень предметов для сдачи ЕГЭ на общих основаниях включен китайский язык. Его в этом году выбрала одна выпускница из Башкирии, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

Основное изменение кампании ЕГЭ-2019 по сравнению с прошлогодним — отсутствие у выпускников возможности одновременной сдачи упрощенного базового и усложненного профильного ЕГЭ по математике.

Теперь участники могут выбрать или базовый, или профильный экзамен. Но в случае получения неудовлетворительного результата на профильном разрешается пересдавать базовый экзамен.

В этом году география и литература открыли основной период единого государственного экзамена. Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали 997 учеников, явились на экзамен 799 выпускников, на экзамен по географии заявления подали 687 человек, пришли сдавать 521 выпускник.

Результаты первых двух экзаменов должны стать известны после 11 июня.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля, в нем примут участие 19 тысяч 787 человек (в 2018 году – 19 тысяч 430 человек). Для проведения экзаменов будет задействовано 154 пункта проведения экзаменов (ППЭ), из них 100 ППЭ – в общеобразовательных организациях; 43 ППЭ – на дому; 11 ППЭ – в специальных учреждениях закрытого типа.

В аудиториях будут работать более 18 тысяч организаторов, 159 руководителей пунктов проведения экзаменов, более 400 членов государственных экзаменационных комиссий, более пятисот технических специалистов, 42 ассистента для лиц с ограниченными возможностями здоровья и более двухсот медиков. Мониторинг за ЕГЭ будут вести свыше 100 региональных общественных наблюдателей, 1700 муниципальных общественных наблюдателей и свыше трехсот онлайн-наблюдателей.

Теги: образование
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