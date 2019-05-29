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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

12 июня из Уфы стартует международная велоэкспедиция «Дети мира»

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

Фото: Мирон Доровских

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

12 июня с площади Ленина в Уфе стартует второй этап международной велоэкспедиции «Дети мира». Ее маршрут пройдет через 11 стран. За пять месяцев планируется преодолеть почти 6000 километров.

«Концепция проекта проста — я совмещаю велопутешествие по миру с миссией по доставке писем российских школьников в другие школы по всей земле. В них я прошу писать об открытости, равенстве, общечеловеческих ценностях, потому что эти вещи едины для всех людей на земле. Я также прошу писать в письмах о тех местах, где мы живем, о Башкортостане, о России и других ее регионах», — рассказал на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» автор проекта, известный велопутешественник Антон Сазонов.

Проект реализуется под эгидой ЮНЕСКО при поддержке Башкирского отделения Русского географического общества.

«Мы будем поддерживать экспедицию с самых первых минут. Будем внимательно следить за прохождением всего маршрута, в том числе с коллегами из других региональных отделений Русского географического общества», — заявил представитель исполнительной дирекции РГО в Башкирии Рифгат Денисламов.

Сегодня же представители республиканских школ, участвующих в проекте, передали Антону Сазонову свои «живые» послания, написанные от руки на бумаге. Путешественник пообещал доставить их по назначению.

25 октября запланирован вылет на родину. Если все пойдет по плану, в Уфу Антон Сазонов намерен вернуться в ноябре.

Подробнее о предстоящей велоэкспедиции и точном прохождении маршрута можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Теги: велоэкспедиция, дети мира, рго
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