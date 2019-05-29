В Уфе планируют построить храм римско-католической церкви
УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы собирается выделить участок для строительства храма римско-католической церкви. Как сообщает пресс-служба мэрии города, ориентировочная площадь участка — 3 353 кв.м.
Церковь разместится в Кировском районе города.
Уфимцы, чьи законные интересы могут быть затронуты в результате предоставления данного участка, могут в течение 10 дней обратится по адресу: проспект Октября, 56/3, единые окна, с 09.00 до 18:00 часов. Телефон для справок: 279-04-19.