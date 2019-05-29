Башкирия в федеральных СМИ: Штраф за требование лишних документов, операция «23 миллиона»

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России проверяющих бизнес хотят штрафовать за требование лишних документов. Такой законопроект внесли в Госдуму парламент Башкирии и депутат нижней палаты от республики.

Чтобы не «кошмарили» бизнес. Как информирует «Парламентская газета», «на 5-10 тысяч рублей предлагают штрафовать должностных лиц, проводящих проверки бизнеса, за требование документов, не относящихся к проверке. Такой законопроект порекомендовали принять в первом чтении в Комитете Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности». Инициатива направлена на защиту прав предпринимателей и устранение пробелов в законодательстве, так как за некоторые грубые нарушения, допускаемые во время проверок, административная ответственность не предусмотрена, пояснили в газете. Санкции в проекте закона установлены для должностных лиц органов госнадзора, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции. К грубым нарушениям требований законодательства о госконтроле, за которые могут наказать штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, относятся нарушение сроков уведомления о проведении проверки и требование документов, не относящихся к предмету проверки. Такой законопроект внесли в Госдуму Госсобрание Башкортостана и депутат Госдумы от республики Рафаэль Марданшин, уточнила газета.

В Уфе пройдут матчи чемпионата мира. Россия на высочайшем уровне проведет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд, «это большое и радостное событие для нашей страны», заявил министр спорта РФ Павел Колобков, передает ТАСС, уточнив, что турнир, в котором выступят 24 сборные, пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах, восемь из которых были названы вчера, 28 мая. Как стало известно, матчи чемпионата мира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Еще два города будут названы позднее. В новейшей истории ЧМ по волейболу в России пройдет впервые.

INTERFAX.RU поясняет, что «квалификация команд на чемпионат мира-2022 будет проходить по новой системе. Автоматически в число участников допущены Россия (хозяин турнира) и Польша (действующий чемпион мира). Путевки на ЧМ-2022 также получат по две лучшие команды с каждого континентального чемпионата 2021 года. Оставшиеся 12 путевок будут разыграны на квалификационном турнире.

Россиянина без ног и руки передумали штрафовать. Административная комиссия Архангельского района Башкирии передумала штрафовать за нескошенную траву жителя села, у которого нет руки и обеих ног, узнала «Лента.ру». «Комиссия не нашла нарушений в действиях местного жителя. Мужчине вызвались бесплатно помочь два адвоката из Уфы». Ранее сообщалось, что 65-летнему жителю Башкирии Виктору Ананьеву выписали штраф за нескошенную траву на его участке. Ответственные лица заявляли, что высокая трава создавала пожароопасную ситуацию. По словам мужчины, он живет один и помочь ему некому. После того, как стало известно о штрафе, к инвалиду пришли соседи и убрали всю траву, рассказали в издании.

Башкирским пенсионерам пересчитают социальные доплаты, эту хорошую новость передали на ОТР. Как уточняется, «более 143 тысячам пенсионеров Башкирии пересчитают социальные доплаты вместе с майской пенсией. Согласно новому порядку расчета, индексации будут повышаться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте». «Доходы пенсионера, включающие пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций», — пояснил член Правления ПФР, управляющий отделением по Башкирии Фоат Хантимеров. В начале 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,05%. В феврале на 4,3% были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, в апреле на 2% — пенсии по гособеспечению, рассказали на ОТР.

«Учитель из Башкирии, трогавший школьницу, оказался серийным педофилом-развратителем», сообщает «Росбалт», уточнив, что «теперь уже бывшего учителя из Кушнаренковского района Башкирии, который «поздравлял» школьницу с победой на соревнованиях по художественной гимнастике, нарушая ее личное пространство, подозревают в домогательствах к другим девочкам. Следственный комитет возбудил еще четыре уголовных дела против 60-летнего мужчины», — говорится в сообщении издания.

По версии СК РФ, с сентября 2015-го по май 2016 года учитель совершил «иные действия сексуального характера» в отношении трех несовершеннолетних учениц этой же школы. Кроме того, в период с сентября 2012 по май 2013-го совершил развратные действия в отношении 13-летней ученицы этой же школы. «Скандал разразился после появления в Сети видео с камеры наблюдения из класса, где учитель поглаживает и берет на руки девочку», — напомнили в издании. Родители девочки написали заявление в полицию. Учитель уволен.

«Это явно спланированная операция». Как в Башкирии кассир «Россельхозбанка» «украла из кассы 23 млн и сбежала с мужем и детьми», сообщили практически все федеральные СМИ. В башкирском городе Салавате 35-летняя сотрудница «Россельхозбанка» «отпросилась пораньше с работы, похитила из кассы 23 млн рублей и скрылась», передает об этом НТВ. «В квартире, где проживала кассир, никого не оказалась. Исчезла не только она, но и ее дети, муж, свекр и сестра. Следователи предполагают, что вся семья скрылась на автомобиле с украденными деньгами. Квартира пустая, женщина также удалила все свои страницы в соцсетях. Подозреваемую объявили в розыск», — говорится сюжете телеканала.

«Новые Известия» по этому поводу пишут, что сотрудница «Россельхозбанка» «Луиза Хайруллина ушла домой с большой сумкой, не вызвав подозрений у коллег. Но по окончании рабочего дня обнаружилась крупная недостача в кассе». В издании выяснили, что «семья передвигается на автомобиле «Рено Дастер». У девочек 11 и 8 лет имеются загранпаспорта». По словам экспертов, «это явно спланированная операция и однозначно — просчет службы безопасности и отдела кадров».