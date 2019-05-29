МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика» для безопасности, торговли и управления

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика», решающий задачи по обнаружению, распознаванию и отслеживанию различных ситуаций и объектов, а также прогнозированию дальнейшего развития событий в автоматическом режиме. Отказаться от широкого использования людских ресурсов разработчикам удалось благодаря новым решениям в сфере «интернета вещей».

Сервис «ВидеоАналитика» объединяет в одном интерфейсе объектную видеоаналитику и распознавание объектов, обеспечивает быстрый поиск по массиву видеоданных и удобную форму отчетности. Пользователь может выбирать различные варианты места и сроков хранения своих данных, модулей видеоаналитики и дополнительных услуг.

При использовании в сфере безопасности «ВидеоАналитика» способна фиксировать нарушение границ охраняемого периметра, регистрировать опасные и угрожающие ситуации, идентифицировать объекты, в том числе с применением технологии автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей. Решение для бизнеса предлагает прогнозирование продаж, контроль за численностью очередей, анализ работы сотрудника кассы, оценку эффективности рекламы.

Аналогичные решения уже применяются на некоторых зарубежных объектах – это, например, востребованная в аэропортах и на вокзалах технология обнаружения оставленных вещей, или умные билборды, демонстрирующие рекламу с использованием технологий распознавания и Big Data.

МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров, а также большим опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов и собственной экспертизой в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M решений. На сегодняшний день доля компании на рынке устройств «интернета вещей» в России составляет 38%, что подтверждает востребованность и актуальность предлагаемых компанией продуктов. Благодаря широкому спектру собственных IoT-разработок, богатому опыту развертывания экосистем «интернета вещей» на предприятиях разного размера и сферы деятельности МегаФону удалось занять лидирующие позиции в российском секторе «интернета вещей.

В качестве партнера государства в подготовке и реализации российской программы «Цифровая экономика» МегаФон активно разрабатывает новые продукты для цифровизации регионов, в том числе решения по управлению городской инфраструктурой (умное освещение, ЖКХ), безопасностью города (системы видеонаблюдения) и транспортом (умные парковки и управление дорожным движением). Они успешно применяются в таких городах, как Иннополис, Сочи, Самара, Челябинск, Брянск. Новый сервис «ВидеоАналитика» также может быть эффективно использован в рамках программы «Цифровая экономика».