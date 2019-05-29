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ОНФ в Башкирии организовал обучение общественных спасателей на воде

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

ОНФ в Башкирии организовал обучение общественных спасателей на воде Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане по инициативе активистов Общероссийского народного фронта организовано обучение общественных спасателей по обеспечению безопасности на воде. Занятия проводятся в учебном центре регионального отделения Всероссийского общества спасания на водах.

«Курс общественных спасателей включает теоретические знания и освоение практических навыков. От уровня подготовки зависит, насколько эффективно добровольцы смогут помогать профессиональным спасателям и самостоятельно обеспечивать безопасность на водоемах. Поэтому требования очень строгие. После завершения обучения общественные спасатели будут работать на водных объектах региона. Помимо спасательных работ, общественники большое внимание планируют уделять профилактике происшествий на местах массового скопления людей, чтобы предотвратить трагедии на воде», – рассказал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в регионе Мурад Шафиков.

Теги: ОНФ спасение на воде
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