Фото: ИА «Башинформ» Минлесхоз Башкирии выставил 35 лотов по закупке древесины Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Министерство лесного хозяйства Башкирии выставило на аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства 35лотов с общим объемом заготовки древесины 30 тысяч 780 кубических метров.

Участки расположены на территории Абзелиловского, Архангельского, Баймакского, Бурзянского, Зилаирского, Учалинского и Уфимского лесничеств.

Аукционы состоятся 19 июня. Заявки на участие в аукционах принимаются до 13 июня.