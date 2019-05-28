Фото: Соцсети В Башкирии завершили поиски 15-летней Жанны Нгуен Фото: Соцсети

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пропавшая в Башкирии 15-летняя Жанна Нгуен найдена живой. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Известно, что подросток уехала со своим молодым человеком в другой регион.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», школьница пропала 18 мая 2019 года: не вернулась с занятий. В ходе поисков выяснилось, что девочка выходила на связь с родными, но о своем местонахождении не распространялась.