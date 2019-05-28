Фото: администрация Уфы В Уфе на нескольких улицах ограничат движение от двух до четырех суток Фото: администрация Уфы

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе стартовала активная фаза национального проекта «Безопасные и качественный автомобильные дороги». Городская администрация предупредила уфимцев об ограничении движения на нескольких улицах в ближайшие дни. Как правило, транспорт будут пускать по одной стороне, а в период устройства верхнего слоя будет организовано полное перекрытие проезжей части.

С 6.00 часов 29 мая до 24.00 часов 31 мая по улице Комарова от улицы Туннельной до Первомайской. Движение троллейбусов будет закрыто.

С 9.00 часов 30 мая до 22.00 часов 1 июня по улице Бакалинской на участке от улицы Степана Кувыкина до Менделеева. На этом же участке ограничат движение и закроют движение троллейбусов с 9.00 часов 6 июня до 22.00 часов 11 июня, чтобы уложить выравнивающий слой.