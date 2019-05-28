Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.46 ↓

EUR 72.18 ↑

28 мая Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии определили 100 лучших многоквартирных домов

ОБЩЕСТВО
Фото: МинЖКХ

В Башкирии определили 100 лучших многоквартирных домов Фото: МинЖКХ

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В министерстве ЖКХ подвели итоги республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом» по итогам 2018 года. Победителями стали 100 объектов в 17 муниципалитетах. Всего на конкурс были представлены материалы по 173 домам.

«Претенденты на звание лучшего дома оценивались по таким критериям, как оформление подъездов и поддержание в них чистоты, техническое состояние конструктивных элементов, лестничных клеток, инженерных сетей и фасада дома, освещение мест общего пользования с учетом применения энергосберегающих технологий, наличие приспособлений для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения, оборудование детских и спортивных площадок, оформление придомовой территории и содержание ее в чистоте», — сообщили в ведомстве.

Всем председателям советов многоквартирных домов победителей вручат дипломы и премию в размере 100 тысяч рублей.

Победители конкурса – 100 лучших домов, в лице председателя совета многоквартирного дома или председателя правления ТСЖ будут награждены дипломами Министерства ЖКХ РБ и денежными премиями в размере 100 000 рублей. Это средства должны быть направлены на содержание жилого дома, а до 10 процентов от суммы по решению совета могут выплатить председателю в качестве премии.

Полный список домов-победителей.

Теги: республиканский конкурс Лучший многоквартирный дом
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии скончался ребенок, нечаянно съевший таблетки от сердца
В Баймакском районе Башкортостана погиб двухлетний мальчик. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, ребенок нашел в доме таблетки от болей в сердце
В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ДТП, в котором погиб 9-летний велосипедист
В Уфе утром 28 мая было зарегистрировано ДТП с погибшим ребенком. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, авария произошла на пересечении улицы Бессонова и про
В Башкирии проводится проверка по факту надругательства над 12-летней школьницей
В Стерлитамаке в условиях неочевидности в прошедшие выходные произошел инцидент с участием несовершеннолетней. Как рассказал агентству «Башинформ» источ
В Уфе пропавшего неделю назад Ильшата Тагирова нашли мертвым
В столице Башкирии найдено тело пропавшего без вести 29-летнего Ильшата Тагирова. По сведениям добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Б
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть