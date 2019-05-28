Фото: МинЖКХ В Башкирии определили 100 лучших многоквартирных домов Фото: МинЖКХ

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В министерстве ЖКХ подвели итоги республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом» по итогам 2018 года. Победителями стали 100 объектов в 17 муниципалитетах. Всего на конкурс были представлены материалы по 173 домам.

«Претенденты на звание лучшего дома оценивались по таким критериям, как оформление подъездов и поддержание в них чистоты, техническое состояние конструктивных элементов, лестничных клеток, инженерных сетей и фасада дома, освещение мест общего пользования с учетом применения энергосберегающих технологий, наличие приспособлений для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения, оборудование детских и спортивных площадок, оформление придомовой территории и содержание ее в чистоте», — сообщили в ведомстве.

Всем председателям советов многоквартирных домов победителей вручат дипломы и премию в размере 100 тысяч рублей.

Победители конкурса – 100 лучших домов, в лице председателя совета многоквартирного дома или председателя правления ТСЖ будут награждены дипломами Министерства ЖКХ РБ и денежными премиями в размере 100 000 рублей. Это средства должны быть направлены на содержание жилого дома, а до 10 процентов от суммы по решению совета могут выплатить председателю в качестве премии.

Полный список домов-победителей.