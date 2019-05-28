В России впервые 18 августа отметят День географа

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России появится еще один профессональный праздник — День географа. Он будет отмечатся 18 августа, в день основания Русского географического общества. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что это сделано «в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа».

С предложением учредить в России День географа обратился к правительству Президент России Владимир Путин. Он также поручил представить проект указа об установлении почетного звания «Заслуженный географ Российской Федерации». Срок исполнения поручений — 1 декабря 2019 года.