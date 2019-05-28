Атака на алкоголь: кто и когда проводил ее в Башкирии

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

На место пивной — культурную чайную, водку — заменить театром и кино. О борьбе с алкоголем единым фронтом и трезвых руках рабочих рассказала газета «Красная Башкирия» в октябре 1928 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«По всему Советскому Союзу проводится усиленная работа по борьбе с алкоголизмом. Однако у нас, в Башкирии, этим вопросом занимается очень небольшое количество товарищей», — сетуют в газете.

К 1928 году только в одной Уфе были 31 пивная, 23 винно-гастрономических и 11 других учреждений, торгующих спиртными напитками. В результате по четырем милицейским отделениям с января по сентябрь 1928 года было составлено 1333 протокола, из них 952 – за пьянство и дебоширство. А в целом по городу эти цифры доходили до 10 тысяч.

«Пьянство способствует развитию хулиганства и преступности», — пишут в газете и признают, что «противопоставить этому у нас нечего». Из-за нехватки средств клубы и библиотеки работали слабо, а кинотеатров в городе имелось «всего 4, и то отдаленные от рабочих районов».

В связи с этим в газете призвали «вести атаку на алкоголь единым фронтом» и рекомендовали власти, Башсовнаркому и Горсовету найти средства для того, чтобы коренным образом улучшить работу клубов и других культурных учреждений республики. Также предлагалось издать популярные книги и брошюры, рассказывающие о вреде алкоголя.

В издании говорится, что кооперативные организации, торгующие алкоголем, должны не только прекратить это делать, но вместо этого «открыть дешевые, хорошо оборудованные чайные в рабочих районах». «Если бы у нас были хорошие чайные, где можно было бы хорошо провести время и отдохнуть за несколько копеек, рабочие не пошли бы в пивные», — пишут в газете.

В первые ряды борцов с алкоголизмом встали печатники. «На днях состоялось общее собрание рабочих и служащих типографии «Октябрьский Натиск», посвященное борьбе с алкоголизмом», — продолжают в газете.

Выступавшие на собрании отмечали «вредность алкоголя для производства и личной жизни рабочих, большие затраты на самогон, на связь между религиозными и бытовыми обрядами с алкоголем» и предложили «вести точный учет прогульных дней на производстве и заняться разъяснительной работой о вреде, наносимом пьянством». Как отмечалось, «это необходимо для укрепления здоровья рабочих, предотвращения заболеваний туберкулезом, улучшения питания рабочей семьи, раскрепощения женщины от кухни, сокращения проституции, преступлений. А самое главное, — говорится в газете, – рабочий и крестьянин должны дать государству своими трезвыми руками месячный заработок на заем индустриализации».

Собрание печатников организовало первую в республике ячейку по борьбе с алкоголизмом и потребовало прекратить торговлю спиртными напитками в дни получек, в клубах, столовых и кинотеатрах.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.