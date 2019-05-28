Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина Достали более 100 кг мусора: какие находки ожидали водолазов на дне пруда в уфимском парке Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В рамках акции «Чистый берег» водолазы Поисково-спасательного отряда Уфы 28 мая достали из пруда в парке культуры и отдыха «Первомайский» свыше 100 кг мусора. Как рассказала корреспонденту агентства «Башинформ» руководитель пресс-службы Управления гражданской защиты города Яна Калинина, из интересного со дна водоема достали шесть железных мусорных урн, грабли, топор, две лопаты, детскую туфельку, сломанный знак «Купание запрещено», а также большое резиновое колесо и грампластинку.

Водолаз достал металлическую трубу

"Улов"

«Мы уже второй год подряд принимаем участие во всероссийской акции «Чистый берег». В прошлом году мы очищали озеро Солдатское в парке Якутова, а также чистили береговую линию реки Белой и озера Теплое. В этом году также запланировано три мероприятия. Первое прошло вчера – прочистили примерно километр береговой линии реки Белой. Сегодня очищаем дно пруда в парке «Первомайский». Заключительное мероприятие пройдет 30 мая – очистим береговую линию реки Уфы в Сипайлово, — сообщила Яна Калинина. — На данный момент у нас работает восемь водолазов. Улов уже большой. В основном это, конечно, следы вандализма, потому что сами по себе выловленные водолазами урны и части скамеек не могли оказаться в водоеме. Это все извлекается. Вытащено шесть урн, лопаты, топор, бытовой мусор – баллоны, бутылки, мешки».

Сотрудник УГЗ по Уфе Яна Калинина рассказывает об экологической акции

Водолазы в работе

По словам директора парка Ильи Миронова, глобально очистить дно пруда часто не получается, но каждую весну сотрудники стараются металлическими «кошками» чистить водоем. Они достают оттуда металлические предметы в виде скамеек, урн и труб.

Уфимцы с интересом наблюдают за происходящим

«Мы не знаем, по какой причине жители района бросают данные предметы в водоем. Конечно, это вредит окружающей природе, — рассказал Илья Миронов. — По предварительным данным, при установке фонтана в центре пруда глубина составила более трех метров, она меняется с каждым годом из-за заиленности. По утрам часто рыбачат рыбаки, они вылавливают здесь карасей и ротанов. Среди постоянных посетителей пруда – уточки, которые прилетают сюда с озера Теплое, с Инорса. Местным жителям, особенно детям, они нравятся, с удовольствием их подкармливают».

Комплексная очистка пруда проводится в преддверии глобальной реконструкции. Будут заменены пешеходные дорожки – асфальт поменяют на брусчатку, обновят освещение, планируется благоустройство пруда, установка ограждения по верхнему периметру водоема, создание новой тропы здоровья.

Среди находок — топор!

«Видимость полностью отсутствует, что затрудняет работу, но легче из-за отсутствия течения. Ищу посторонние предметы на ощупь. Нашел две лопаты, и так, по мелочи», — поделился спасатель Дмитрий Мельников.

Обмундирование водолазов

Старший водолазный специалист Поисково-спасательного отряда Уфы Олег Погодин рассказал, что водолазы в пруду работают в типичных условиях: мутная вода, заиленность, предметы находят на ощупь.

Тяжелая находка

Еще одна урна

Когда спасатель что-то находит, он дергает веревку три раза и страхующий вытягивает его на поверхность. Если происходит что-то экстренное – нужно дернуть веревку более четырех раз. Есть сигналы – «направо», «налево», «стой на месте», «спускай второго водолаза».

фото УГЗ по Уфе/ "Улов" на 100 кг

В Управлении гражданской защиты Уфы обратились к жителям города с просьбой более ответственно относиться к окружающей природе – беречь ее и не мусорить.