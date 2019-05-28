Фото: Минлесхоз РБ Минлесхоз Башкирии и Союз журналистов региона подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Минлесхоз РБ

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Министерство лесного хозяйства Башкирии и Союз журналистов республики будут аимодействовать и сотрудничать по вопросам информирования общественности о работе по воспроизводству и сохранению лесных ресурсов, по реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология», декриминализации лесопромышленного комплекса и воспитанию бережного отношения к лесам. Соответствующий документ был подписан сегодня в Уфе. Соглашение также предполагает организацию и проведение различных экологических акций по посадке деревьев, благоустройству парков и скверов, а также обмен актуальной информацией о мероприятиях, проводимых в рамках республиканской программы «Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан до 2020 года» и Стратегии развития лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан до 2030 года. Подписи под документом поставили министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов и председатель Союза журналистов Артур Давлетбаков, сообщили в пресс-службе Минлесхоза РБ.

В ведомстве напомнили, что Министерство лесного хозяйства РБ и Региональная общественная организация «Союз журналистов Республики Башкортостан» уже имеют положительный опыт взаимодействия. Так, в 2018 году провели совместную акцию «Посади свое дерево», в ходе которой более 70 журналистов республиканских СМИ посадили саженцы в парке имени Лесоводов Башкортостана. Акция получила широкий общественный резонанс, о её итогах было озвучено на фестивале СМИ в Сочи и на мероприятии, посвященном 100-летию Союза журналистов РФ в Москве.

В апреле 2019 года Союз журналистов РБ также активно поддержал Единую республиканскую акцию «Посади дерево – подари жизнь!», на сегодня достигнута договоренность о продолжении взаимодействия в реализации совместных проектов.