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28 мая Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сумма средств на обучение работающих граждан составит более 375 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Карина Камаева

В Башкирии сумма средств на обучение работающих граждан составит более 375 млн рублей Фото: Карина Камаева

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии сумма средств на обучение работающих граждан составит более 375 млн рублей. Эта сумма сопоставима со средствами, которые будут выделяться на развитие профессионального образования, заявил замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Фанур Шайхисламов.

«Мы в последние годы по своей линии увеличиваем программы обучения работающих граждан. В 2018 году обучили почти 7,5 тысяч граждан, переобучили более 2 тысяч работников предприятий, граждан предпенсионного возраста для сохранения их занятости. На это выделено более 100 млн рублей федеральных средств. В этом году мы должны обучить 1480 граждан предпенсионного возраста. С 2020 года будем обучать женщин, воспитывающих детей до трех лет», — уточнил спикер.

Одним из важных аспектов является существующий на рынке труда дисбаланс — с одной стороны, есть невостребованные работники, и при этом наблюдается дефицит работников по конкретным специальностям. На 1 мая в банке центра занятости имеется более 46 тысяч вакансий, из них 73% вакансий — по рабочим профессиям. 52% зарегистрированных безработных имеют высшее и среднее профессиональное образование. Самым востребованным на рынке труда является токарь-универсал. На учете состоит всего один человек, и при этом имеется 81 вакансия. Почти 2/3 вакансий — по рабочим профессиям, и они не восполняются.

Выпускники ежегодно обращаются в поисках работы. В центры занятости вузов обратились 620, из профессиональных образовательных организаций — 1710. 15% обратившихся из выпускников вузов — по специальности «экономика», самая большая доля, на втором месте — выпускники-юристы, на третьем — специалисты госуправления.

Тема «Профессиональное обучение в Республике Башкортостан: состояние, проблемы, перспективы развития» обсуждалась сегодня в Госсобрании – Курултае республики на круглом столе. Совместно с парламентариями в обсуждении темы приняли участие представители органов исполнительной власти республики, муниципальные депутаты, главы администраций районов, руководители и представители вузов, колледжей, общественных организаций.

Круглый стол провел председатель комитета Госсобрания по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин. Прозвучали доклады заместителя министра образования Гуллярии Ялчикаевой, заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Фанура Шайхисламова, заместителя министра сельского хозяйства Ляли Давлетбаевой и других участников встречи. Обсуждались перспективы развития профессионального образования, решение проблемы дефицита рабочих кадров, особенности подготовки специалистов для села, потребность в рабочих специальностях в сельской местности, подготовка специалистов для строительной отрасли.

Теги: профессиональное образование
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