Фото: Михаил Кривошеев | Видео: Михаил Кривошеев Уфимцы стали свидетелями массовой миграции бабочек-репейниц - видео Фото: Михаил Кривошеев | Видео: Михаил Кривошеев

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцы стали свидетелями массовой миграции бабочек-репейниц. Об этом агентству «Башинформ» сообщил директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев.

«Сейчас по всем улицам Уфы, над каждой цветущей веткой сирени, над каждым одуванчиком можно наблюдать бабочек-репейниц. Это мигрирующий вид – летит из Африки через пустыню Сахару, через южные страны в северные районы. Недавно была информация о том, что через Израиль перелетали миллиарды этих бабочек. Уже есть информация, что Сочи долетели. Теперь вот и до Башкирии долетели», — рассказал эксперт.

Бабочек можно наблюдать везде и всюду: в парках и скверах, во дворах домов, рядом с административными зданиями. В районе Телецентра над одним кустом сирени кружили более сотни репейниц.

Ксения Калинина, Башинформ

«На моей памяти такой массовой миграции бабочек-репейниц в Уфе не было. Подобное явление в нашей республике наблюдалось в 1960-х годах. Скорее всего, этому способствовали климатические изменения. Потепление привело к резкому повышению их численности, — сообщил директор зоомузея. — Бабочки стремятся улететь как можно дальше, по дороге они размножаются, откладывают яйца, умирают, а осенью снова возвращаются в Африку – происходит обратная миграция. Бабочка может пролететь 500 км в день».

Гусеницы бабочек-репейниц питаются сорняками – крапивой, чертополохом, ничего «культурного» они не едят, добавил эксперт.