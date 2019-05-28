Фото: ИА «Башинформ» «Уралмостострой» построит новый мост через реку Белую в Уфе за 3,46 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Определен подрядчик для строительства нового моста через реку Белую в Уфе в створе улицы Воровского. Конкурс выиграло ЗАО «Уралмостострой», мэрия Уфы заключила с компанией контракт на сумму 3,46 млрд рублей, сообщается на портале госзакупок.

Как говорится в документе, республика вкладывает в проект 3,37 млрд рублей, городской бюджет — 100 млн рублей. Остальные 2,5 млрд рублей на строительство моста выделит Росавтодор.

Как сообщал ранее «Башинформ», проект реконструкции и строительства моста заказан к ноябрю 2021 года. Новый мост длиной 688,8 м, шириной 16,7 м соединит два ныне действующих. К 2021 году единый мост будет состоять из 11 полос. Работы планируется провести в два этапа: построить новый мост-вставку и провести реконструкцию старого моста.

Закладку первого камня планировали приурочить ко Дню города 12 июня.

ЗАО «Уралмостострой» зарегистрировано в Челябинске. Из крупнейших господрядов, выигранных компанией – развязка в Челябинске в 2011 году и строительство нового Затонского моста в Уфе.