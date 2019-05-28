Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии проверят детские площадки на соответствие требованиям безопасности Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

До конца июня активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» проверят состояние детских площадок в Башкирии.

Контролеры выяснят, насколько площадки соответствуют нормативам и безопасны для жизни и здоровья детей.

Проверят состояние покрытия, садово-парковой мебели и урн, игрового и спортивного оборудования, ограждений, состояние деревянных и металлических конструкций, деревьев и кустарников, а также наличие освещения и инфостендов о правилах пользования площадкой.

Информация о выявленных нарушениях будет передана в администрации муниципалитетов, управляющим компаниям, товариществам собственников недвижимости с требованием устранить выявленные недостатки.

По словам координатора партпроекта «Народный контроль», депутата Госдумы Анны Кувычко, проверки состояния детских площадок в регионах России проводятся в связи с многочисленными случаями травматизма в летний период.

﻿«Если нарушения не будут устранены, обратимся в органы прокуратуры, — отметила она. — Детские игровые площадки с горками, каруселями, качелями, скамейками, лесенками, песочницами — это неотъемлемая составляющая любого двора и парка, место отдыха и развития детей как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах. Они должны отвечать требованиям безопасности, обеспечивая необходимые условия отдыха и физической активности детей».