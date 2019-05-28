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Санаторий «Янган-Тау» получил золото XIX Всероссийского форума «Здравница-2019»

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Завершилось главное событие санаторно-курортной отрасли России — XIX Всероссийский форум «Здравница-2019», который собрал свыше трех тысяч специалистов из двадцати пяти регионов. В этом году форум проходил с 21 по 23 мая в крымском городе Алушта, среди участников выставки традиционно проводился конкурс достижений санаторно-курортной отрасли.

Золотыми медалями сразу в трех номинациях был награжден санаторий «Янган-Тау», расположенный в Салаватском районе Республики Башкортостан. Санаторий «Янган-Тау» удостоился первых премий в категориях «Лучшие технологии здоровьесбережения», «Лучшие SPA-технологии» и «Лучшая организация по осуществлению менеджмента и маркетинга».

Всероссийский форум «Здравница» проходит не первый год, в нем ежегодно принимают участие санатории и лечебно-оздоровительные учреждения республики Башкортостан. В прошлом году золотые медали помимо «Янган-Тау» получили санатории «Красноусольск», «Зеленая Роща», «Танып» и другие.

Теги: Янган-Тау, Здравница-2019, санатории, премии
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