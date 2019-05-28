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Минсельхоз Башкирии прокомментировал сообщение Гринписа по поводу неиспользуемых земель

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Минсельхоз Башкирии прокомментировал сообщение Гринписа по поводу неиспользуемых земель Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Минсельхоз Башкортостана прокомментировал сообщение Гринписа по поводу неиспользуемых земель.

Напомним, экологическая организация провела исследование и сделала вывод, что «в России пустует порядка 80 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона. За ним следуют Новосибирская, Тверская, Смоленская, Кировская, Нижегородская области, Татарстан, Алтайский край и Пермский край, замыкает топ-10 Курганская область», — говорится в сообщении.

Гринпис уточняет, что «если на заброшенных землях интенсивно выращивать лес, то постепенно можно было бы увеличить заготовку древесины на 35% до 288 млн куб. м в год и создать 97 440 дополнительных постоянных рабочих мест».

Данные Гринписа о том, что в Башкортостане не используются 4,2 млн гектаров земель сельхозназначения, некорректны, считает начальник отдела растениеводства и кормопроизводства Минсельхоза РБ Азат Мухаметшин. Он отметил, что в регионе 7,3 млн га земель сельскохозяйственного назначения, из которых 3,6 млн га – это пашня, 3,3 млн га – кормовые угодья. Остальное – земли, непригодные для сельскохозяйственного использования.

﻿«Не отрицаем, неиспользуемая пашня в республике есть, — говорит Азат Мухаметшин. – Но не более 190 тысяч гектаров. Все данные по площади земель подтверждены Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан», — утверждает специалист.

Теги: сельхозземли
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