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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе действует режим повышенной готовности в связи с бешенством

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе действует режим повышенной готовности в связи с бешенством. Отловлено 130 бездомных животных, 540 домашних животных привито от бешенства, сообщили на оперативном совещании в мэрии Уфы.

Напомним, в середине мая на посетителя одного из магазинов напал барсук. После случившегося на территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Комсомольская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева, с 13 мая объявили карантин по бешенству, так как анализ головного мозга животного показал, что барсук был заражен вирусом бешенства.

Теги: карантин
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