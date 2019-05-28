УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе действует режим повышенной готовности в связи с бешенством. Отловлено 130 бездомных животных, 540 домашних животных привито от бешенства, сообщили на оперативном совещании в мэрии Уфы.

Напомним, в середине мая на посетителя одного из магазинов напал барсук. После случившегося на территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Комсомольская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева, с 13 мая объявили карантин по бешенству, так как анализ головного мозга животного показал, что барсук был заражен вирусом бешенства.