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28 мая Вторник

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В Уфе утвердили программу мероприятий ко Дню защиты детей

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Интерактивные зоны, большой концерт и «Аллея студентов» – празднование Международного Дня защиты детей в Уфе начнется 31 мая и продлится до 3 июня. Как стало известно на оперативном совещании в мэрии, праздник начнется 31 мая на площади у памятника Салавату Юлаеву.

Движение автотранспорта по ул. Заки Валиди будет перекрыто накануне в 20 часов вечера и откроется только в 15 часов 31 мая. Здесь же будет развернута «Аллея студентов», на которой с детьми будут организованы активности.

На сцене, которую установят напротив Конгресс-холла, запланирована концертная программа длительностью 3,5 часа. Кроме того, на празднике будут работать 20 интерактивных площадок – от администраций районов, подразделений, НКО, где ребята смогут получить знания и развлечься. 1 июня в Уфе во всех районах города будут работать 18 интерактивных концертных площадок, а завершится праздник 3 июня. В районах Уфы День защиты детей в этом году пройдет под девизом: «Здравствуй, лето!».

Теги: день защиты детей
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