Фото: vk.com/poiskdetei_rb В Уфе нашелся пропавший без вести 13-летний мальчик Фото: vk.com/poiskdetei_rb

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе завершились поиски пропавшего без вести 13-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, подростка нашли живым – с ним все в порядке. Где он был – не уточняется.

Как сообщало агентство «Башинформ», накануне в соцсетях волонтеры распространили ориентировку о розыске школьника. 27 мая он ушел из дома и не вернулся. В первые же сутки оперативно на поиски собрались волонтеры и полицейские.