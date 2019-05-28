Башкирия в федеральных СМИ: Когда Уфа догонит Москву и сколько у нас заброшенных земель

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Гринпис» составил рейтинг регионов России по площади заброшенных земель. Больше всего таких земель оказалось в Башкирии.

Ресурс для развития. «В России пустует порядка 80 млн га земель сельскохозяйственного назначения, подсчитал «Гринпис». Как правило, они уже недостаточно плодородны, чтобы использоваться по прямому назначению, но на них можно было бы выращивать лес», — рассказал «Ведомостям» представитель организации. «Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона. За ним следуют Новосибирская, Тверская, Смоленская, Кировская, Нижегородская области, Татарстан, Алтайский край и Пермский край, замыкает топ-10 Курганская область», — говорится в сообщении и уточняется, что «если на заброшенных землях интенсивно выращивать лес, то постепенно можно было бы увеличить заготовку древесины на 35% до 288 млн куб. м в год и создать 97 440 дополнительных постоянных рабочих мест», подсчитал «Гринпис». Пустующие земли – это ресурс для развития сельских территорий, говорит руководитель лесного отдела «Гринпис» Алексей Ярошенко. Кроме того, можно будет заместить использование наиболее ценных лесов, которые сейчас истощаются, добавил он в издании.

Когда Уфа догонит Москву? ТАСС узнал, что в России города-миллионники на 100 лет отстают от Москвы по уровню развития экономики. На столицу приходится 54% от общего вклада городов-миллионников в ВВП страны, говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка», опубликованном в понедельник. В работе, охватывающей период с 2010 года по 2017 год, содержится анализ развития экономики 16 российских городов-миллионников. «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — говорится в исследовании. При этом города-миллионники за исключением столицы можно разделить на «продвинутые» и «отстающие». «У "продвинутых" городов — Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Самары и Краснодара средний темп роста ВГП за семь лет составил 1,4%. Чтобы достичь уровня Москвы 2017 года, этим городам потребуется в среднем 10 лет при годовом росте 5,9%». У "отстающих" городов – к примеру, Воронежа, Омска, Челябинска — средний темп роста составлял 0,2%. При годовом росте ВГП в 5,4% они смогут достигнуть московского уровня в среднем за 20 лет, передают в ТАСС. Также у восьми городов-миллионников сформировались отрасли, где работает больше всего людей. Например, высокая доля занятых в обрабатывающей промышленности наблюдается в Омске, Уфе и Казани. Кроме того, в Уфе, Новосибирске, Краснодаре, Челябинске, Воронеже и Ростове-на-Дону активно развивается малый бизнес, отмечается в сообщении.

Выборы – дело молодых. В этом году в праймериз «Единой России» участвует рекордное количество молодёжи. Об этом в «Парламентской газете» сообщил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов. Как отмечается, 38% участников праймериз «Единой России» — кандидаты до 35 лет. Так, на выборах в заксобрания и административные центры представлено 1760 кандидатов до 35 лет. «Наиболее активными на муниципальном уровне по количеству зарегистрированных молодых участников являются Краснодарский край (5210 человек), Башкортостан (2002 человека) и Брянская область (728 человек)», — говорится в материале. Давыдов отметил большую роль в привлечении молодёжи кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап». «Наставники участников «ПолитСтартап» ведут со своими подопечными постоянные консультации, общаются с ними онлайн либо присутствуют лично», — рассказал он. Предварительное голосование «Единой России» проходит по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут 8 сентября, пояснили в издании.

Все из-за курицы. «В Уфе разгорелась настоящая дачная война, — передает «Пятый канал». — Молодой мужчина с кулаками накинулся на соседку по участку — причиной недовольства стала якобы украденная курица». Как следует из записи с камеры видеонаблюдения на дачном участке, «молодой крепкий мужчина прижимает женщину к стене дома, грубо схватив ее за горло. Примечательно, что запечатленный на записи агрессор — сотрудник регионального МЧС», — отмечают на телеканале. Как пояснила сама потерпевшая, «мужчина был убежден, что она украла с его участка курицу. При этом, отмечает женщина, живность соседа регулярно приходит на ее участок самостоятельно, да еще и портит грядки». Представители Управления МЧС по Республике Башкортостан пояснили, что этот «конфликт не имеет отношения к служебной деятельности их подчиненного, носит личный и к тому же затяжной характер». Также сотрудники ведомства сообщили, что «выводы о виновности сотрудника МЧС России сделаны преждевременно и необоснованно».

Фейсом не вышел? Тем временем в Тюмени полицию попросили не пускать подростков на концерты уфимского рэпера Face. Как передает «Лента.ру», «Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов обратился в полицию и прокуратуру с просьбой не допускать подростков на запланированный в июне концерт рэпера Face (Ивана Дремина)». Степанов просит установить возрастное ограничение «18 плюс» на посещение мероприятия. Сейчас у концерта Face стоит маркировка «16 плюс», пояснили в издании. По мнению омбудсмена, в творчестве рэп-исполнителя содержатся «призывы к демонстративному неподчинению нормам права, хулиганским выходкам, насилию». Ранее, 20 мая, Тюменский родительский комитет обратился к детскому омбудсмену с просьбой запретить в Тюмени концерт рэпера в связи с тем, что творчество Face «угрожает не только психическому, нравственному и физическому здоровью подростков и молодежи нашего города, но и национальной и демографической безопасности страны».

В «Ленте.ру» рассказали, что рэпер Face родился и вырос в Уфе. Свою первую песню он записал в 2015 году, выпустил три альбома, пять мини-альбомов и микстейп. В начале апреля этого года Дремин не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.