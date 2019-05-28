В реке Ик утонул рыбак из Башкирии

УФА, 28 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

На реке Ик вблизи поселка Старая Александровка Мензелинского района Татарстана утонул 30-летний мужчина. Сообщение о происшествии на воде поступило на пульт дежурного МЧС 26 мая в 09:52, сообщили в МЧС России по Татарстану.

На место выехали сотрудники Зонального поисково-спасательного отряда №6 из Набережных Челнов. Выяснилось, что четверо рыбаков приехали в Татарстан на рыбалку из Башкирии. Расположившись на берегу, они стали употреблять алкоголь. После завершения утреннего клёва 30-летний житель Туймазов решил искупаться. Мужчина проплыл около 25 метров по водной глади и неожиданно скрылся под водой. На поверхность он уже не выплыл.

Водолазы обследовали 3900 квадратных метров акватории и 8 километров береговой линии, но тела утонувшего не обнаружили.

Утром 27 мая поиски были возобновлены и в полдень труп рыбака был обнаружен на глубине пяти метров. Тело передали сотрудникам полиции.