В Башкирии при главе региона создадут совет по развитию гражданского общества

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

На пятом Гражданском форуме в Уфе принято решение о создании при главе региона совета по развития гражданского общества. Идею лично поддержал руководитель Башкирии Радий Хабиров.

«Когда я приступил к работе в республике, для меня было замечательным открытием, насколько сильно развита у нас социальная деятельность. Очень много сильных организаций, людей, очень много экспериментов и практик, которые уже воспринимаются как некий эталон, образец работы в этой сфере на уровне Российской Федерации», — сказал врио главы Башкирии.

Отметим, что пятый Гражданский форум в столице региона посвятили 100-летию республики и 10-летию Общественной палаты РБ. Участниками стали 1300 человек из Башкирии, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей, ЯНАО, ХМАО и других регионов. Ключевой темой стали меры государственной поддержки некоммерческого сектора и механизмы общественного контроля на местном и региональном уровне.

Также врио главы региона поручил продумать «четкую и справедливую схему распределения грантов», развитие социального предпринимательства (к примеру, налоговые преференции) и бонусы при поступлении в вузы для волонтеров.

«Такие светлые ребята, столько хорошего делают, – сказал Радий Хабиров. – Поэтому когда волонтр поступает в вуз, мы понимаем, что получим на выходе не просто профессионала, а порядочного, хорошего человека».

Также руководитель республики вручил государственные награды общественникам и представителям НКО.