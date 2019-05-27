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27 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии при главе региона создадут совет по развитию гражданского общества

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

На пятом Гражданском форуме в Уфе принято решение о создании при главе региона совета по развития гражданского общества. Идею лично поддержал руководитель Башкирии Радий Хабиров.

«Когда я приступил к работе в республике, для меня было замечательным открытием, насколько сильно развита у нас социальная деятельность. Очень много сильных организаций, людей, очень много экспериментов и практик, которые уже воспринимаются как некий эталон, образец работы в этой сфере на уровне Российской Федерации», — сказал врио главы Башкирии.

Отметим, что пятый Гражданский форум в столице региона посвятили 100-летию республики и 10-летию Общественной палаты РБ. Участниками стали 1300 человек из Башкирии, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей, ЯНАО, ХМАО и других регионов. Ключевой темой стали меры государственной поддержки некоммерческого сектора и механизмы общественного контроля на местном и региональном уровне.

Также врио главы региона поручил продумать «четкую и справедливую схему распределения грантов», развитие социального предпринимательства (к примеру, налоговые преференции) и бонусы при поступлении в вузы для волонтеров.

«Такие светлые ребята, столько хорошего делают, – сказал Радий Хабиров. – Поэтому когда волонтр поступает в вуз, мы понимаем, что получим на выходе не просто профессионала, а порядочного, хорошего человека».

Также руководитель республики вручил государственные награды общественникам и представителям НКО.

Теги: Гражданский форум, Уфа, врио главы Башкирии, Радий Хабиров, Общественная палата
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