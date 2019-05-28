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На Дне тысячи велосипедистов собрали на проект #уфатактильная более 160 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Рушана Ибраева/.

В Уфе на Дне тысячи велосипедистов на благотворительный проект #уфатактильная собрано порядка 160 тысяч рублей. Об этом рассказала руководитель проекта Алина Хабирова. 85 тысяч выручено от продажи «красивых номеров» при регистрации на велофестиваль, 18,5 тысяч — на ярмарке поделок ручной работы плюс часть средств от продажи корпоративных пакетов участникам.

Собранные средства пойдут на создание тактильной инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект #уфатактильная, реализуемый фондом «Ломая барьеры» — это доступные всем детям тактильные мини-парки в городских парках и скверах. Первый такой комплекс должен вскоре открыться в парке Якутова. На очереди – еще один парк, возможно, он разместится в северной части Уфы либо в Деме.

Кроме того, практически готова тактильная стена для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников коррекционной школы-интернат N92. Как поясняют организаторы проекта, для детей с инвалидностью по зрению руки являются проводником в этот мир, это их глаза, ощущения, открытия. Дети читают по азбуке Брайля, их руки постоянно напряжены, и для разгрузки и снятия стресса им нужны простые занятия на тактильной стене.

Напомним, День тысячи велосипедистов прошел в Уфе в минувшее воскресенье и собрал около 30 тысяч жителей города, 12 тысяч из которых проехали в колонне на велосипедах от Горсовета до парка «Ватан». Велофестиваль проходил в городе в девятый раз, с каждым годом его участников становится все больше.

Теги: #уфатактильная, Ломая барьеры, День тысячи велосипедистов
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