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27 мая Понедельник

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В Уфе висячий мост в саду Салавата Юлаева закроют на ремонт

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Во вторник, 28 мая, в саду имени Салавата Юлаева для прохода закроют висячий пешеходный мост. Рабочие группы планируют приступить к ремонту конструкции и завершить его к 10 июня 2019 года.

В уфимской администрации отметили, что сад имени Салавата Юлаева является одним из любимых местом для отдыха горожан. Благодаря архитектурной декоративной подсветке располагающихся здесь пешеходного моста и беседок при въезде в город по мосту через реку Белая со стороны аэропорта «Уфа» открывается завораживающий вид на южный склон.

Помимо висячего моста в сквере есть беседки, которые подсвечиваются ночью светодиодными прожекторами.

Теги: пешеходный висячий мост, Уфа
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