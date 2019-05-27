Фото: Олег Яровиков В Башкирии остается высоким число внебрачных детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике уменьшилась, но по-прежнему остается высокой доля внебрачных рождений, отмечают в Башкортостанстате.

По информации статистиков, 16,9% из 47 тысяч родившихся в Башкирии в прошлом году младенцев – внебрачные дети. Чаще всего вне зарегистрированного брака рожают женщины до 18 лет, 18-19 лет, от 40 лет и старше.

Большинство детей в Башкирии, или 83% рождается в семьях с зарегистрированным браком. При этом самый интенсивный репродуктивный период приходится на первые 5 лет совместной жизни: 25,9% детей рождаются на первом году брака. 37,4% рождений приходится на семьи со стажем 1-4 года.

Из числа родившихся в 2018 году, 36,4% — первенцы. Доля вторых рождений составила в регионе 39,9%, третьих и последующих рождений увеличилась до 23,6%.

По предварительным данным на 1 января 2019 года, в Башкирии проживает 913,8 тысячи человек в возрасте до 18 лет. Из них 467,9 тысячи – мальчики и юноши, 446 тысяч – девочки и девушки.

При этом детей дошкольного возраста в республике насчитывается сейчас свыше 384 тысяч человек, школьного возраста – от 7 до 17 лет – почти 530 тысяч, резюмировали статистики.