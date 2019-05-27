Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.61

EUR 72.31

27 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии остается высоким число внебрачных детей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии остается высоким число внебрачных детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике уменьшилась, но по-прежнему остается высокой доля внебрачных рождений, отмечают в Башкортостанстате.

По информации статистиков, 16,9% из 47 тысяч родившихся в Башкирии в прошлом году младенцев – внебрачные дети. Чаще всего вне зарегистрированного брака рожают женщины до 18 лет, 18-19 лет, от 40 лет и старше.

Большинство детей в Башкирии, или 83% рождается в семьях с зарегистрированным браком. При этом самый интенсивный репродуктивный период приходится на первые 5 лет совместной жизни: 25,9% детей рождаются на первом году брака. 37,4% рождений приходится на семьи со стажем 1-4 года.

Из числа родившихся в 2018 году, 36,4% — первенцы. Доля вторых рождений составила в регионе 39,9%, третьих и последующих рождений увеличилась до 23,6%.

По предварительным данным на 1 января 2019 года, в Башкирии проживает 913,8 тысячи человек в возрасте до 18 лет. Из них 467,9 тысячи – мальчики и юноши, 446 тысяч – девочки и девушки.

При этом детей дошкольного возраста в республике насчитывается сейчас свыше 384 тысяч человек, школьного возраста – от 7 до 17 лет – почти 530 тысяч, резюмировали статистики.

Теги: статистика, дети
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стало известно, когда в Башкирию придет 30-градусная жара
С этого воскресенья, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в Башкирии дневная температура воздуха начнет превышать климатические значения на 1-2 гра
В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 27 мая по 2 июня
В Уфе предприятие «БашРТС» для проведения текущего ремонта и гидравлических испытаний запланировало отключение горячей воды с 27 мая по 2 июня. Как с
В Башкирии скончался ребенок, нечаянно съевший таблетки от сердца
В Баймакском районе Башкортостана погиб двухлетний мальчик. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, ребенок нашел в доме таблетки от болей в сердце
В Башкирии мотоциклист не доехал до пункта назначения 30 км: требуется помощь
Тяжелые травмы получил мотоциклист на трассе в Башкирии. Мужчина, по словам близких, ехал до базы отдыха в Белорецком районе, хотел поучаствовать в откры
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть