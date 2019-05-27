Юный робототехник из Уфы занял призовое место на всероссийской технической олимпиаде

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ученик пятого класса уфимского «Центра образования № 26» Искандер Зиганшин занял третье место на всероссийском этапе фестиваля научно-технического творчества «Траектория технической мысли – 2019» в номинации «Энергия и Человек».

Этот фестиваль проходит в рамках всероссийской олимпиады учебных и научно–исследовательских проектов детей и молодежи «Человек – Земля — Космос».

«Искандер с самого детства увлекается робототехникой, с первого класса занимается в различных кружках, это не первая его награда, до этого момента только в 2019 году он занял с ребятами призовые места на республиканских этапах всероссийских олимпиад по робототехнике, — рассказала заместитель директора «Центра образования №26» Юлия Яруллина. — У нас в школе высокие требования к ученикам по математике, физике и информатике, что дает почву для личностного развития. Углубленное изучение математики, физики и информатики начинается с пятого класса. В таком классе учится Искандер, а в 10 классе изучение математики ведется преподавателями УГАТУ, с этим вузом у нас тесное сотрудничество».

Справка:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Центр образования №26» (до 2015 года Школа №26) открыто в 1931 году. В 2017 году школа стала лауреатом Открытого межрегионального конкурса «100 Престижных школ России» и награждена медалью за высокие результаты внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, обучающихся и профессиональное развитие педагогических кадров.