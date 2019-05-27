Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.61

EUR 72.31

27 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Юный робототехник из Уфы занял призовое место на всероссийской технической олимпиаде

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ученик пятого класса уфимского «Центра образования № 26» Искандер Зиганшин занял третье место на всероссийском этапе фестиваля научно-технического творчества «Траектория технической мысли – 2019» в номинации «Энергия и Человек».

Этот фестиваль проходит в рамках всероссийской олимпиады учебных и научно–исследовательских проектов детей и молодежи «Человек – Земля — Космос».

«Искандер с самого детства увлекается робототехникой, с первого класса занимается в различных кружках, это не первая его награда, до этого момента только в 2019 году он занял с ребятами призовые места на республиканских этапах всероссийских олимпиад по робототехнике, — рассказала заместитель директора «Центра образования №26» Юлия Яруллина. — У нас в школе высокие требования к ученикам по математике, физике и информатике, что дает почву для личностного развития. Углубленное изучение математики, физики и информатики начинается с пятого класса. В таком классе учится Искандер, а в 10 классе изучение математики ведется преподавателями УГАТУ, с этим вузом у нас тесное сотрудничество».

Справка:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Центр образования №26» (до 2015 года Школа №26) открыто в 1931 году. В 2017 году школа стала лауреатом Открытого межрегионального конкурса «100 Престижных школ России» и награждена медалью за высокие результаты внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, обучающихся и профессиональное развитие педагогических кадров.

Теги: робототехника
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стало известно, когда в Башкирию придет 30-градусная жара
С этого воскресенья, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в Башкирии дневная температура воздуха начнет превышать климатические значения на 1-2 гра
В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 27 мая по 2 июня
В Уфе предприятие «БашРТС» для проведения текущего ремонта и гидравлических испытаний запланировало отключение горячей воды с 27 мая по 2 июня. Как с
В Башкирии скончался ребенок, нечаянно съевший таблетки от сердца
В Баймакском районе Башкортостана погиб двухлетний мальчик. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, ребенок нашел в доме таблетки от болей в сердце
В Башкирии мотоциклист не доехал до пункта назначения 30 км: требуется помощь
Тяжелые травмы получил мотоциклист на трассе в Башкирии. Мужчина, по словам близких, ехал до базы отдыха в Белорецком районе, хотел поучаствовать в откры
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть