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27 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии объявили сбор средств на реконструкцию Покровской церкви в Уфе и мечети

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии начали сбор средств на сохранение объектов культурного наследия.

Как сообщается на сайте Башкультнаследия, добровольные пожертвования будут направлены на разработку научно-проектной документации объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть в селе Муллакаево», расположенного по адресу: Баймакский район, Кульчуровский сельский совет, д. Муллакаево, ул. Валеева, 40, (70-е годы постройки XIX в.) и на производственные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова», расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 4, (1817-1823 годы постройки).

Перечисление добровольных финансовых пожертвований от заинтересованных граждан и организаций осуществляется безналичным расчетом по статье КОСГУ 180 «Прочие доходы» на лицевой счет Государственного бюджетного учреждения «Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан», открытого в Министерстве финансов Республики Башкортостан в рамках средств от приносящей доход деятельности, с обязательным указанием объекта и конкретной цели добровольных пожертвований.

На руководителя Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан возложена персональная ответственность за надлежащее соблюдение законодательства относительно сбора и использования благотворительных пожертвований.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия опубликованы на сайте ведомства.

Покровская церковь, самая старая в Уфе, давно нуждается в реставрации. Церковь ни разу не перестраивалась, и в ней сохранилось много уникальных деталей старины, которых нет в других уфимских церквях. Среди них — первозданный иконостас работы Флегонта Королёва, огромные клееные гобелены на библейские темы в храмовой части, кованные оконные решётки, вмурованные во время возведения кирпичных стен, литые ступени крыльца.

За двести лет в здании церкви выполнялись только косметические ремонты. Сейчас состояние цоколей и отмостков оценивается как неудовлетворительное, на стенах есть места намокания, это ведет к разрушению кладки. По заключению экспертов, в ремонтно-реставрационных работах нуждаются практически все элементы памятника архитектуры, в том числе потолки, полы, стены, окна и двери.

Ранее сбор средств на реконструкцию данных объектов объявлялся в феврале этого года.

Теги: Башкультнаследие
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