В Уфе открылся V Гражданский форум Республики Башкортостан

Фото: Общественная палата РБ



Фото: Общественная палата РБ

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском конгресс-холле «Торатау» начал работу V Гражданский форум Республики Башкортостан, посвященный 100-летию республики и 10-летию Общественной палаты РБ. Его участниками стали свыше 800 человек.

Основная цель форума – обеспечение эффективного взаимодействия институтов гражданского общества, органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление и поддержка наиболее эффективных практик гражданской активности.

Как должны взаимодействовать государство, общественность и некоммерческий сектор? Какова роль СМИ в построении таких взаимоотношений? Какие проблемы предстоит решить для развития НКО-сектора и общественного контроля? На эти и другие вопросы искали ответы сегодня на 13 площадках форума: тематических дискуссионных, стратегической сессии, пленарных заседаниях, мастер-классах. Главным результатом форума должна стать выработка новых механизмов взаимодействия власти, общественности, НКО и СМИ.

Как отметил в поздравительном письме Сергей Габестро, исполнительный директор фонда «Соработничество», разработчика системы сопровождения проектов, которые подают на президентские гранты, создать в России комфортную социальную среду – это главная задача, стоящая перед обществом, государственным и «социально-ответственным» бизнесом. По его словам, «особая миссия в этой деятельности выпадает на «созидателей» — активистов, некоммерческие организации и общественные объединения, а V Гражданский форум должен стать площадкой для открытого и конструктивного диалога».

﻿«Гражданский форум необходим для развития нашего самоуправления, для активизации населения, для изменений в обществе. Так, чтобы путём взаимодействия с органами власти, общественными объединениями оно могло навязывать собственное мнение, которое считает правильным, — поделился своими впечатлениями руководитель Автономной некоммерческой организации по реализации прав и защите законных интересов потребителей коммунальных, муниципальных и государственных услуг «Уфасити.ми» Вадим Беляков. — Форум должен показать, как это должно происходить, как нужно взаимодействовать с государственными органами и общественными организациями, как помогать друг другу. Сознание людей поменяется только тогда, когда население увидит, что органы власти прислушиваются к его мнению и начинают делать так, как хочет определённая инициативная группа, работающая во благо многих других. Когда будет положительный опыт работы таких инициативных групп, то и большее количество людей будет становиться инициативными».

Заместитель председателя Госсобрания Башкирии Эльвира Аиткулова отметила, что некоммерческий сектор региона сегодня очень активно развивается, что находит свой отклик и в работе государственных органов. По ее мнению, проблемы, возникающие в сфере общественных объединений, связаны с «болезнью роста». Также она добавила, что изменения в законодательстве, необходимые для развития «третьего сектора», обязательно появятся. Одним из проектов поддержки инициатив является создание Ресурсного центра, который будет поддерживать некоммерческий сектор. В настоящее время создана рабочая группа в Государственном Собрании – Курултае РБ, которая будет курировать этот вопрос. Пока не решено, будет ли это единый региональный Ресурсный центр, либо сеть муниципальных региональных центров по республике.

﻿«Его создание к следующему Гражданскому форуму в нашем регионе – общая задача для государства и общественности», — отметила вице-спикер парламента.

В рамках Гражданского форума состоялось подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с общественными палатами Самарской и Ульяновской областей, а также церемония награждения по итогам участия в реализации Федерального проекта «Великие имена России», за активное участие в осуществлении общественного мониторинга реализации законодательства РФ и Республики Башкортостан в сфере языковой политики.