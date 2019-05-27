В Башкирии на каждую тысячу браков приходится 606 разводов

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Устойчивость заключаемых браков по-прежнему остается в Башкирии одним из актуальных вопросов в семейной сфере, констатируют статистики республики.

По данным Башстата, в 2018 году на каждую тысячу браков пришлось 606 разводов. Подавляющее большинство распавшихся брачных пар имели общих несовершеннолетних детей. В прошлом году в регионе распались почти 8 тысяч семей с детьми, или 52% от всех разводов. В таких семьях проживали без малого 11,8 тысячи несовершеннолетних детей.

Для сравнения: в 1990 году на тысячу зарегистрированных браков в Башкирии приходилось 293 развода.