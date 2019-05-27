На конференции «Трубопроводный транспорт» в УГНТУ почтили память профессора Новоселова

Фото: УГНТУ





















Фото: УГНТУ

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялась XIV Международная учебно-научно-практическая конференция «Трубопроводный транспорт – 2019». Она состоялась в рамках Российского нефтегазохимического форума и XVII международной выставки «Газ. Нефть. Технологии». Конференция была посвящена 90-летию со дня рождения крупного ученого, специалиста в области транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и природного газа, доктора технических наук, профессора Виктора Новоселова.

На конференции обсудили вопросы, связанные с подготовкой специалистов, научной работой в области трубопроводного транспорта. Присутствие признанных в этой области специалистов, их мнения и советы по организации и проведению научных исследований наверняка будут полезны молодым ученым и поспособствуют повышению качества подготовки выпускников университета. Крупнейшие отечественные и зарубежные ученые, специалисты, представляющие производственные компании, вузы и научные центры, вошли в оргкомитет конференции под председательством ректора УГНТУ Рамиля Бахтизина.

Работа конференции проходила в пяти секциях: «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Энергосбережение при эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Эксплуатация оборудования насосных и компрессорных станций», «Подготовка кадров в области трубопроводного транспорта».

24 мая состоялось пленарное заседание конференции. В нем приняли участие представители компаний «Транснефть», «Газпром», «Роснефть» и других, а также специалисты из научно-исследовательских, проектных и образовательных предприятий и организаций.

Открыл пленарное заседание президент УГНТУ Айрат Шаммазов. Свое приветственное слово он посвятил памяти профессора Новоселова: «Виктор Федорович для меня лично значил очень много. Он хорошо относился к молодежи, был высокопрофессиональным и человечнейшим человеком. Я желаю, чтобы эстафетную палочку, которая перешла к нам от него, мы передали новому поколению».

Доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика» УГНТУ Игорь Новоселов рассказал о своем отце: «Он 40 лет проработал в УГНТУ и 30 из них заведовал кафедрой. Он называл ее родной, и я думаю, что видя ее сегодня, он был бы очень рад. Его кафедра живет, процветает и растет».

Завершилось заседание торжественным вручением именных сертификатов АО «Транснефть-Урал» выпускникам учебного центра «Транснефть-группа», завершившим обучение в 2018/19 учебном году.