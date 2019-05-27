В Уфе взяли под охрану усадьбу Россинского
УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Уфе взяли под охрану усадьбу Россинского.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Здание находится в Уфе по адресу: ул. Заки Валиди, 57. Оно представляет собой сохранившийся фрагмент историко-градостроительной среды исторического центра Уфы, сформировавшейся в конце XIX- начале XX века.
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