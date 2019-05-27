Фото: Олег Яровиков В Уфе стали известны подробности инцидента с отравлением детей бытовым газом Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 26 мая произошла утечка газа в Дёмском районе. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС агентству «Башинформ» сообщили, что на место выезжали бригада скорой помощи, сотрудники филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и представители Управления гражданской защиты города.

«Дома находились бабушка с матерью двоих детей. В результате происшествия госпитализированы мальчик 14 лет и девочка 6 лет с диагнозом «отравление бытовым газом». Их доставили в Больницу скорой медпомощи города № 22, состояние детей удовлетворительное», — пояснили в ведомстве.

Специалисты газовой службы обследовали газовое оборудование — утечек газа не выявили.