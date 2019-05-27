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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Студенты Сибайского института БашГУ подвели итоги смены в Международном центре «Артек»

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ОБЩЕСТВО
Фото: БашГУ

Студенты Сибайского института БашГУ подвели итоги смены в Международном центре «Артек» Фото: БашГУ

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Майская смена в Международном центре «Артек» оказалась одной из наиболее насыщенных и включала в себя даже съемки фильма с участием Михаила Галустяна. Об этом рассказали студенты Сибайского института БашГУ, которые проходят практику в «Артеке» и делают все, чтобы каждый день отдыхающих здесь детей был заполнен интересными событиями.

Вожатыми в Артеке работают сибайские студенты Вилена Акназарова, Лиана Ишбаева, Альфия Янбекова, Елена Сидорина, Дина Янтилина, Айзиля Кусярбаҽва, Сергей Жмыхов и Дим Янбеков. «Мы делаем все, чтобы дети запомнили и пронесли через всю жизнь трогательные воспоминания об этом маленьком, но очень важном моменте в жизни», – рассказывают они.

Эта смена была насыщена познавательными, интересными мероприятиями и событиями, например, прошел Международный конкурс юных чтецов «Живая классика», День Черноморского флота ВМФ России, легендарная военно-спортивная игра «Зарница», квест-ГТО, мастер-класс по актерскому мастерству с педагогами ГИТИС, Международный день семьи, фотоконкурс «Снимай Науку», Международный детский фестиваль «Салют, Победа!», IV Всероссийский сбор юных моряков. 9 мая в «Артеке» прошло шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие около 3200 детей из 57 стран мира и разных регионов России. Программа «История нашей Победы» была посвящена не только Дню Победы, но и 75-летию освобождения города-героя Севастополя.

Международный детский центр в мае стал и большой съемочной площадкой – как раз в эти дни проходят съемки детского художественного фильма «Артек. Большое путешествие», продюсерами которого являются актеры Армен Ананикян и Михаил Галустян, исполнивший также одну из главных ролей в фильме.

В настоящее время в «Артеке» отдыхают не только российские дети, но и ребята из Австралии, Финляндии, Ливана, США, Болгарии, Сербии, Греции. Также в «Артеке» укрепляют свое здоровье дети сирийских и российских военных, погибших в ходе военной кампании в Сирии.

Теги: башгу
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