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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Студент Уфимского лесотехникума – лучший во Всероссийской олимпиаде профмастерства

ОБЩЕСТВО
Фото: Минлесхоз РБ

Студент Уфимского лесотехникума – лучший во Всероссийской олимпиаде профмастерства Фото: Минлесхоз РБ

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В поселке Хор Хабаровского края завершилась Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Сюда включаются специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Технология лесозаготовок», «Технология деревообработки», «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Второй год подряд студенты Уфимского лесотехнического техникума занимают призовые места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики.

В 2019 году Республику Башкортостан представил студент третьего курса Уфимского лесотехнического техникума специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» Антон Громов под руководством преподавателя Константина Оленева. В ходе упорной борьбы Антон занял первое место.

«Путь к победе всегда самый трудный. Важно выстоять, суметь обойти всех и доказать окружающим, что именно ты достоин быть первым. Своей победой Антон доказал, что Уфимский лесотехнический техникум готовит лучшие кадры для лесной отрасли не только в пределах Башкортостана, но и всей страны», — отметили в учебном заведении.

Теги: лесное хозяйство, образование, олимпиада профмастерства
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