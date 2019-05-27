29 мая в Уфе будет перекрыт проезд на площадку этнопарка «Ватан»
УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
29 мая в Уфе, в связи с проведением VII Всероссийского фестиваля студенческого творчества среди вузов Минсельхоза России «На волнах Агидели», будет закрыт съезд для автотранспорта на площадку этнопарка «Ватан».
Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, ограничение будет действовать с 19 до 22 часов.
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29 мая в Уфе будет перекрыт проезд на площадку этнопарка «Ватан»
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