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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии с начала года от отравлений погибли 188 человек

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с начала года от острых отравлений химической этиологии погибли 188 человек. Всего зарегистрировано 890 фактов отравлений. Данные токсикологического мониторинга с января по апрель приводит региональный Роспотребнадзор.

Из общего числа летальных исходов спиртосодержащей продукцией отравились 60 человек. Отравились алкоголем четыре ребенка – два 12-летних, один 13-летний, один 14-летний подростки.

178 человек отравились лекарственными средствами, в 82 случаях вещества были употреблены с целью суицида.

За четыре месяца 2019 года в регионе зарегистрировано 25 случаев отравлений наркотическими веществами, из них 15 – с летальным исходом.

Окисью углерода или угарным газом отравились 100 человек, из них 59 погибли.

Теги: отравления, Роспотребнадзор
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