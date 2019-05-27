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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии могут сообщить о бутлегерах на портале «Безопасная среда»

ОБЩЕСТВО
Фото: Карина Камаева

Жители Башкирии могут сообщить о бутлегерах на портале «Безопасная среда» Фото: Карина Камаева

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На портале «Безопасная среда» появился раздел «Нелегальная продажа алкогольной продукции», сообщила председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова.

«Для повышения эффективности мероприятий по выявлению и пресечению нелегальной продажи алкоголя введен функционал приема обращений граждан о нарушениях в данной области на ресурсе «Безопасная среда», — сообщила на оперативном совещании в правительстве Гузэль Асылова. — Все поступившие обращения будут рассмотрены в рамках наших полномочий. Часть обращений, в соответствии с компетенцией, будут направляться в МВД для принятия мер. Надеемся, что наравне с системой «Инцидент» портал «Безопасная среда»﻿ станет эффективным каналом обратной связи с населением по данному вопросу».
Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в республике в тестовом режиме действует портал «Безопасная среда». Он разработан в рамках проекта «Открытая Республика».

Его основная задача — дать жителям республики возможность указать на конкретные проблемы в жизни района, города, всей республики.

Теги: нелегальная продажа алкоголя, портал «Безопасная среда»
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