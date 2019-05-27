Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.61

EUR 72.31

27 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Отменен еще один рейс самолета «Сухой Суперджет» из Уфы в Москву

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Отменен еще один рейс самолета «Сухой Суперджет» из Уфы в Москву Фото: автор

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Авиакомпания «Аэрофлот» 27 мая отменила рейс SU-1231 по маршруту Москва – Уфа – Москва. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе столичного аэропорта, плановое время отправления было назначено на 14.30 часов по местному времени.

«78 пассажиров оповещаются об отмене рейса. Производится переоформление на другие рейсы авиакомпании «Аэрофлот», — пояснила пресс-секретарь воздушной гавани Татьяна Ризван.

Известно, что рейс самолета «Сухой Суперджет» был отменен по решению авиакомпании.

Как информировало агентство «Башинформ», сегодня «Аэрофлот» отменил еще один рейс из Уфы в Москву, который должен был выполнять самолет «Сухой Суперджет».

На прошлой неделе из Уфы по технической причине не смог по расписанию вылететь самолет «Сухой Суперджет». Предварительное время задержки составило пять часов.

Теги: аэропорт, отмена рейса
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стало известно, когда в Башкирию придет 30-градусная жара
С этого воскресенья, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в Башкирии дневная температура воздуха начнет превышать климатические значения на 1-2 гра
В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 27 мая по 2 июня
В Уфе предприятие «БашРТС» для проведения текущего ремонта и гидравлических испытаний запланировало отключение горячей воды с 27 мая по 2 июня. Как с
В Башкирии мотоциклист не доехал до пункта назначения 30 км: требуется помощь
Тяжелые травмы получил мотоциклист на трассе в Башкирии. Мужчина, по словам близких, ехал до базы отдыха в Белорецком районе, хотел поучаствовать в откры
Сергей Лазарев пообещал певцу из Уфы записать трек и выпустить на всех цифровых платформах
21-летний певец из Уфы Иван Грап стал кумиром для всемирно известного исполнителя, участника Евровидения Сергея Лазарева. Парень покорил звезду своим муз
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть