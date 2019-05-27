Фото: автор Отменен еще один рейс самолета «Сухой Суперджет» из Уфы в Москву Фото: автор

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Авиакомпания «Аэрофлот» 27 мая отменила рейс SU-1231 по маршруту Москва – Уфа – Москва. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе столичного аэропорта, плановое время отправления было назначено на 14.30 часов по местному времени.

«78 пассажиров оповещаются об отмене рейса. Производится переоформление на другие рейсы авиакомпании «Аэрофлот», — пояснила пресс-секретарь воздушной гавани Татьяна Ризван.

Известно, что рейс самолета «Сухой Суперджет» был отменен по решению авиакомпании.

Как информировало агентство «Башинформ», сегодня «Аэрофлот» отменил еще один рейс из Уфы в Москву, который должен был выполнять самолет «Сухой Суперджет».

На прошлой неделе из Уфы по технической причине не смог по расписанию вылететь самолет «Сухой Суперджет». Предварительное время задержки составило пять часов.