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Более 20 тысяч жителей Башкирии прошли обследования в автопоездах здоровья

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Более 20 тысяч жителей Башкирии прошли обследования в автопоездах здоровья Фото: Минздрав РБ

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Более 20 тысяч жителей Башкирии прошли обследования в автопоездах здоровья с начала акции «Здоровая республика — здоровый регион», стартовавшей 22 апреля.

22 передвижных медицинских модуля — пять автопоездов продолжают работу по утвержденным маршрутам.

За время кампании сделано около 31 тысячи обследований, из которых 1,5 тысячи маммографий и почти 11 тысяч флюорографий, сообщает пресс-служба Минздрава.

Выявлено 81 социально-значимое заболевание, среди них 56 случаев — подозрения на злокачественные новообразования, 20 случаев сахарного диабета, 1021 случай повышенного артериального давления, пять случаев туберкулеза, один случай острого инфаркта миокарда. Часть пациентов направлена на дообследование, другие — на стационарное лечение, некоторым даны рекомендации.

Больше всего случаев подозрения на злокачественные новообразования выявлено в Чишминском, Благоварском, Буздякском районах (Октябрьский маршрут).

За время работы автопоезда выявлено 20 случаев с впервые выявленным сахарным диабетом. Из более чем тысячи случаев повышенного артериального давления большая часть выявлена по Нефтекамскому маршруту.

Акция «Здоровая республика — здоровый регион» продлится до 10 октября 2019 года. Она направлена на повышение доступности медицинской помощи сельским жителям республики и максимального охвата диспансеризацией. На маршрутах здоровья работают: Центры здоровья и ФАПы, передвижные флюорографы и маммографы, передвижные диагностические центры РКБ им.Г.Г.Куватова и Республиканского кардиоцентра, модуль Республиканской стоматологической поликлиники.

Теги: здравоохранение
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