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27 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Участники Детского сабантуя получат пригласительные от концертного зала «Башкортостан»

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ОБЩЕСТВО

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Государственный концертный зал «Башкортостан» в рамках сотрудничества с проектом «Марафон спортивных событий РБ», продолжает свою благородную миссию – поддержку самых маленьких участников Марафона, в виде приглашений их на мероприятия концертного зала.

Как сообщили представители концертного зала, участникам Республиканского детского сабантуя, будет предоставлено право посетить детский шоу-спектакль «По страницам сказок» и концерт этно-группы «Йатаган». Кроме пригласительных от концертного зала, дети так же получат комплект поощрительных призов от Исполкома регионального отделения партии «Единая Россия», от администрации Октябрьского района ГО город Уфа и Федерации каратэ республики Башкортостан. Республиканский детский сабантуй пройдет в парке имени М.Гафури — 1 июня, в День защиты детей.

Ранее такие же пригласительные в количестве 100 штук, концертным залом «Башкортостан» были предоставлены Центру «Ломая барьеры» на фестиваль современного искусства «БашкортАртстан».

«Марафон спортивных событий РБ» будет проходить с мая по сентябрь 2019 года. Под общим началом Марафона уже прошли такие крупные спортивные мероприятия, как Всероссийский турнир имени олимпийского чемпиона А.Ибрагимова, вторые Евразийские игры, был дан старт проекту «Детский спорт – дворовый футбол», Уфимский ЗабегРФ, Велопарад — Фестиваль «МТС День 1000 велосипедистов», турниры в Нефтекамске и в других районах и городах республики.

Завершить Марафон планируется в сентябре в Уфе, Уфимским международным марафоном и масштабным спортивным праздником «Студенческий фестиваль – Веселые старты!», где творческие коллективы государственного концертного зала «Башкортостан» намерены принять самое активное участие.

Теги: ГКЗ Башкортостан, Марафон спортивных событий, дети, благотворительность
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