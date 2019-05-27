Фото: riafan.ru Башкирия в федеральных СМИ: Уроженка Уфы шокировала избирателей в Бельгии, доходы глав Фото: riafan.ru

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

МВД России предложило ввести в школах новую должность. В Башкирии оценили стоимость ее введения и предложили вместо этого усилить работу школьных психологов.

Ответственный за безопасность. Инициатива МВД России о введении в школах должности заместителя директора по безопасности образовательного процесса потребует серьезных финансовых вложений, считают опрошенные ТАСС эксперты и предлагают вместо этого уделить больше внимания воспитанию подростков. Ранее первый замначальника ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов сообщил, что «министерство предлагает ввести в школах должность заместителя директора по безопасности образовательного процесса». По его словам, несовершеннолетние все чаще проявляют интерес «к новому движению, которое пропагандирует насилие в школах». Способствовать решению проблемы, по его мнению, могло бы введение новой должности, пояснили в ТАСС и сообщили, что в Минобразования Башкирии оценили стоимость введения новой должности в школах примерно в 700 млн рублей.Эксперты уверены, что решение проблемы безопасности — в воспитательной плоскости. Так, и.о. вице-премьера Башкирии Ленара Иванова предлагает вместо расширения штата руководителей школ усилить профилактическую работу психологов с детьми и взрослыми. Региональный детский омбудсмен Милана Скоробогатова считает, что предотвратить опасные явления среди школьников можно, вовлекая их в дополнительное образование, передает ТАСС.

Данные о доходах глав регионов Поволжья за 2018 год опубликовало ИА REGNUM﻿, уточнив, что за этот период у руководителей шести регионов доходы сократились. Наибольшее падение — у главы Удмуртии Александра Бречалова, более чем на 70%, или на 29,5 млн рублей, говорится в сообщении. Более всего выросли доходы у врио главы Башкирии Радия Хабирова, назначенного на этот пост в октябре 2018 года, продолжают в REGNUM и поясняют, что «Хабиров заработал более 4 млн рублей, что на 72% больше уровня 2017 года, когда он работал на посту главы Красногорского округа и задекларировал 2,325 млн рублей». Радий Хабиров замыкает десятку по уровню доходов, рассказали в агентстве. Самым богатым среди региональных руководителей в ПФО стал Денис Паслер, который в марте 2019 года возглавил Оренбуржье: экс-председатель правления ПАО «Т Плюс» указал более 234 млн рублей. Доход президента России Владимира Путина за 2018 год составил 8 млн 648 тысяч рублей, отметили в REGNUM.

Уроженка Уфы шокировала избирателей в Бельгии «шпионской» агитацией. Как передает НСН, в Бельгии произошел скaндaл из-зa предвыборной aгитaции русскоязычного кaндидaтa. В сообщении говорится, что «уроженкa Уфы Aидa Осиповa бaллотируется в пaрлaмент aдминистрaтивной облaсти Флaндрия. Привлечь внимaние европейских избирaтелей онa решилa с помощью «русского следa» и Джеймсa Бондa нa своем плaкaте. Оппоненты окрестили женщину «русской шпионкой», — сообщaет НСН со ссылкой на телекaнaл 360. — По словaм Аиды, идея Джеймсa Бондa нa плaкaте призвaнa привлечь внимaние». «Если учесть, что я знaчусь в бюллетенях под номером «7», то и «007» хорошо вписывaется», — зaявилa уроженка Уфы.

По словам Осиповой, в Бельгию она переехала с родителями в 14 лет, продолжает тему ФАН. Здесь она познакомилась с сенатором в парламенте Бельгии и главой партии «Фламандский интерес» Франком Крейлманом. Он выступал за более тесные отношения с Россией. Осипова рассказала, что она против мигрантов, которые приезжают в Бельгию и живут на социальные деньги.

Почему СПИД в России растет «африканскими» темпами, разбирались «Новые Известия»». В издании говорится, что, по данным Роспотребнадзора, за 2018 год зарегистрировано более 86 тысяч случаев этого заболевания, причем во всех субъектах РФ. Тем временем пациенты и врачи уже открыто говорят о перебоях с лекарствами для ВИЧ-инфицированных. «Это означает одно: ВИЧ в России может стать эпидемией, сравнимой с африканской», — говорится в издании и отмечается, что «в организацию "Пациентский контроль" только с начала года поступило около 200 сообщений о перебоях с лекарствами для ВИЧ-инфицированных». «В Башкирии, например, сейчас просто «аховая ситуация»: люди лечатся от СПИДа и годами не могут сдать анализы, чтобы понять, насколько эффективна схема лечения, работает ли она вообще. Доходит до того, что ВИЧ-инфицированные беременные перед родами не могут сдать анализы, часто врачи не могут даже определить, родился ли ребенок с ВИЧ-инфекцией или он здоров», — рассказала «НИ» активист движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина. «Больше всего ВИЧ-инфицированных на душу населения сегодня в Свердловской области: 1741,4 человека на каждые 100 тыс. населения». То есть 1,74% всего населения этой области имеют ВИЧ-положительный статус. Напомним, что даже 0,5% считается эпидемией, добавили в газете.

Итальянское следствие заинтересовалось капиталами уфимского предпринимателя. РИА Новости﻿ передает, что итальянские следственные органы предполагают, что местные активы российского предпринимателя Андрея Смышляева, арестованного ранее по запросу РФ, могут иметь преступное происхождение. Правоохранители рассматривают возможность открытия производства в отношении уфимского бизнесмена по статье об отмывании денежных средств, говорится в сообщении и уточняется, что Смышляева арестовали на его вилле на озере Комо в Италии по международному ордеру от России. Ордер на арест Смышляева был выдан судом Уфы по статье «преднамеренное банкротство». 23 мая арест Смышляева подтвержден миланским судом. При этом, как отмечается, он отказался подвергнуться добровольной экстрадиции в РФ. Смышляев был известен в Уфе как владелец сети шинных магазинов «Таганка». Он задолжал 1,5 млрд рублей компании «Нокиан шина». В декабре предпринимателю заочно предъявили обвинение и объявили его в федеральный и международный розыск, напоминают в РИА Новости.

В Уфе упал спрос на дорогой алкоголь. «Коммерсантъ» узнал, что с начала этого года в России стал падать спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods. Сервис проанализировал статистику покупок алкогольных напитков в четвертом квартале 2018 года и первом квартале 2019-го в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Челябинске и Новосибирске. Выяснилось, что в этих городах граждане все чаще покупают более дешевые пиво и водку. По итогам первого квартала текущего года пиво занимало долю в 63,2% от всего купленного алкоголя, отмечается в сообщении. В апреле спрос на него увеличился до 64,2%. Продажи водки стабильно занимают по 10% от общего объема. Спрос на виски сократился с 2,4% в конце 2018-го до 1,4% в 2019-м, на коньяк — с 4,5 до 3,5%, рассказали в издании.

Тренер «Уфы» доволен командой и недоволен журналистами. «Р-Спорт» передает, что главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев по итогам матча 30-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» заявил: «Я доволен командой», но выразил недовольство вопросами журналистов. В воскресенье «Локомотив» одержал победу над командой из Башкортостана со счетом 1:0 и стал серебряным призером чемпионата России, рассказали в агентстве, уточнив, что «Уфе» предстоят стыковые матчи с «Томью» за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне. На пресс-конференции тренер «Уфы» не ответил на вопросы журналистов по предстоящим стыковым играм, а также ощущениям от матча на родном стадионе «Локомотив», говорится в материале.

Эту «скандальную» пресс-конференцию приводит «Спорт-Экспресс». «По сегодняшней игре вопросы есть? Нет? Как я с вами могу общаться? До свидания!» — сказал Евсеев и уже из дверей добавил: «Заняться нечем, что ли? Сейчас придет человек – ему задавайте вопросы», — передали в «СЭ».

Где самые дешевые квартиры. Купить квартиру в крупном городе России, в том числе в Уфе, можно по цене подержанной иномарки эконом-класса, но жилье при этом не будет отличаться комфортом, сообщают «Вести.ру» со ссылкой на обзор портала «Мир квартир». Так, самая дешевая квартира нашлась в Краснодаре. Помещение площадью 21 кв. метр на втором этаже двухэтажного деревянного дома дореволюционной постройки обойдется всего в 100 тысяч рублей. Аналогичное жилье, но уже в челябинском бараке в 19 кв. метров продают за 320 тыс. Крохотную 11-метровую студию в Вологде можно купить за 450 тыс. рублей. Далее по нарастающей идут квартиры в Омске, Перми, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске. «Замыкает десятку самых дешевых квартир «однушка» в Уфе за 900 тысяч рублей. Квартира на последнем этаже пятиэтажки малопригодна для проживания, но владелец подчеркивает, что покупатель благодаря этому может сделать ремонт на свой вкус», — говорится материале.