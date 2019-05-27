Фото: МегаФон Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding получил премию Effie Russia Awards 2019 Фото: МегаФон

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Оргкомитет Effie Russia, главной премии за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России – Effie Russia Awards, признал проект МегаФона и ESforce «Киберспорт начинается с тебя» победителем в номинации «Спонсорство». Став призером еще в четырех номинациях МегаФон признан самым эффективным брендом в телекоммуникациях по мнению Effie Russia в 2019 году.

МегаФон начал реализовать проект «Киберспорт начинается с тебя» в 2018 году, когда стал партнером ESforce Holding Ltd, одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидера компьютерного спорта на рынках России, СНГ и Восточной Европы. В течение года компания активно поддерживала команду Virtus Pro, а также провела масштабный турнир MegaFon Winter Clash 2018, где в Dota 2 сражались лучшие мировые киберспортивные команды.

По итогам исследования агентства «Ipsos Comcon», среди мобильных операторов по заметности в спонсорстве кибериндустрии лидирует именно МегаФон с огромным отрывом – 24%, у ближайшего конкурента – 5%. Чтобы достичь такого успеха, маркетинговая команда МегаФона задействовали все основные точки коммуникации с аудиторией киберспорта: работу с командой и лидерами мнений, проведение собственного турнира и создание онлайн-студии для освещения матчей в социальных сетях, поддержка темы на популярных медиаресурсах и создание мерчандайзинга в коллаборации со звездами кибермира. Благодаря этому мультиканальное спонсорство охватило более 70% целевой аудитории.

«В России киберспорт становится все популярнее – активно играют и следят за новостями миллионы человек. За битвами в киберпространстве наблюдают с не меньшим интересом, чем за играми ведущих футбольных клубов, – рассказала Снежана Черногорцева, директор по бренд-коммуникациям МегаФона. – Больше половины, 51% наблюдателей, сами участвуют в киберспортивных турнирах, и замечают, кто является спонсором игр. Аудитория киберспорта будет расти и взрослеть. Поэтому МегаФон, как лидер цифрового рынка в стране, поставила цель занять свою нишу в киберспорте, чтобы активно общаться с этой большой аудиторией и оказывать услуги. Это стало целью нашего проекта «Киберспорт начинается с тебя».

Кроме бронзы в номинации «Спонсорство» (МегаФон стал единственным призером в данной номинации), оператор получил еще три немаловажные награды Effie Russia Awards. Золотоза digital-кампанию «Чемпионы наших сердец» (ситуативная активация в рамках Чемпионата мира по футболу в поддержку «МегаФон ТВ»), серебро за благотворительную акцию «Для тех, кто ждет» и бронзу за продвижение онлайн-сервиса «МегаФон ТВ».

Благодаря активации «Чемпионы наших сердец» и эффективному продвижению «МегаФон ТВ» на 50% выросло количество посещений сайта проекта и компании, а количество регистраций в «МегаФон ТВ» выросло в два раза. Благодаря сразу четырем победам бренд «МегаФон» признан самым эффективным брендом в телекоммуникациях и третьим среди всех учавствоваших в рейтинге брендов.