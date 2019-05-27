Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.61

EUR 72.31

27 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding получил премию Effie Russia Awards 2019

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: МегаФон

Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding получил премию Effie Russia Awards 2019 Фото: МегаФон

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Оргкомитет Effie Russia, главной премии за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России – Effie Russia Awards, признал проект МегаФона и ESforce «Киберспорт начинается с тебя» победителем в номинации «Спонсорство». Став призером еще в четырех номинациях МегаФон признан самым эффективным брендом в телекоммуникациях по мнению Effie Russia в 2019 году.

МегаФон начал реализовать проект «Киберспорт начинается с тебя» в 2018 году, когда стал партнером ESforce Holding Ltd, одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидера компьютерного спорта на рынках России, СНГ и Восточной Европы. В течение года компания активно поддерживала команду Virtus Pro, а также провела масштабный турнир MegaFon Winter Clash 2018, где в Dota 2 сражались лучшие мировые киберспортивные команды.

По итогам исследования агентства «Ipsos Comcon», среди мобильных операторов по заметности в спонсорстве кибериндустрии лидирует именно МегаФон с огромным отрывом – 24%, у ближайшего конкурента – 5%. Чтобы достичь такого успеха, маркетинговая команда МегаФона задействовали все основные точки коммуникации с аудиторией киберспорта: работу с командой и лидерами мнений, проведение собственного турнира и создание онлайн-студии для освещения матчей в социальных сетях, поддержка темы на популярных медиаресурсах и создание мерчандайзинга в коллаборации со звездами кибермира. Благодаря этому мультиканальное спонсорство охватило более 70% целевой аудитории.

«В России киберспорт становится все популярнее – активно играют и следят за новостями миллионы человек. За битвами в киберпространстве наблюдают с не меньшим интересом, чем за играми ведущих футбольных клубов, – рассказала Снежана Черногорцева, директор по бренд-коммуникациям МегаФона. – Больше половины, 51% наблюдателей, сами участвуют в киберспортивных турнирах, и замечают, кто является спонсором игр. Аудитория киберспорта будет расти и взрослеть. Поэтому МегаФон, как лидер цифрового рынка в стране, поставила цель занять свою нишу в киберспорте, чтобы активно общаться с этой большой аудиторией и оказывать услуги. Это стало целью нашего проекта «Киберспорт начинается с тебя».

Кроме бронзы в номинации «Спонсорство» (МегаФон стал единственным призером в данной номинации), оператор получил еще три немаловажные награды Effie Russia Awards. Золотоза digital-кампанию «Чемпионы наших сердец» (ситуативная активация в рамках Чемпионата мира по футболу в поддержку «МегаФон ТВ»), серебро за благотворительную акцию «Для тех, кто ждет» и бронзу за продвижение онлайн-сервиса «МегаФон ТВ».

Благодаря активации «Чемпионы наших сердец» и эффективному продвижению «МегаФон ТВ» на 50% выросло количество посещений сайта проекта и компании, а количество регистраций в «МегаФон ТВ» выросло в два раза. Благодаря сразу четырем победам бренд «МегаФон» признан самым эффективным брендом в телекоммуникациях и третьим среди всех учавствоваших в рейтинге брендов.

Теги: мегафон
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стало известно, когда в Башкирию придет 30-градусная жара
С этого воскресенья, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в Башкирии дневная температура воздуха начнет превышать климатические значения на 1-2 гра
В Уфе опубликован график отключения горячей воды с 27 мая по 2 июня
В Уфе предприятие «БашРТС» для проведения текущего ремонта и гидравлических испытаний запланировало отключение горячей воды с 27 мая по 2 июня. Как с
В Башкирии мотоциклист не доехал до пункта назначения 30 км: требуется помощь
Тяжелые травмы получил мотоциклист на трассе в Башкирии. Мужчина, по словам близких, ехал до базы отдыха в Белорецком районе, хотел поучаствовать в откры
Сергей Лазарев пообещал певцу из Уфы записать трек и выпустить на всех цифровых платформах
21-летний певец из Уфы Иван Грап стал кумиром для всемирно известного исполнителя, участника Евровидения Сергея Лазарева. Парень покорил звезду своим муз
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть