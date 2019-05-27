Фото: МВД по РБ В Башкирии завершились поиски 15-летнего школьника Фото: МВД по РБ

УФА, 27 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане благополучно завершились поиски 15-летнего школьника. С сайта МВД Башкирии сегодня была удалена соответствующая ориентировка о розыске. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в прошедшие выходные мальчик вернулся домой самостоятельно. С ним все в порядке – жив, здоров. Где он находился в течение недели – не сообщается.

Как информировало агентство «Башинформ», подросток исчез без следа 18 мая. Он ушел из дома по улице Социалистической в городе Нефтекамске.

Сейчас в розыске МВД Башкортостана находятся трое подростков — 14-летний Владимир Шмелев, 15-летняя Жанна Нгуен и 15-летняя Дарья Черепанова.